وبحث الرئيسان خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها للمستوى الاستراتيجي.

ووافق الرئيس الروسي على جدولة ديون بلاده على السودان، مؤكدا مواصلة موسكو الدعم وزيادة الاستثمارات في السودان في مجالات الطاقة والنفط والغاز وتعدين الذهب.

من جهته، هنأ البشير الرئيس الروسي على فوزه في الانتخابات الرئاسية وتجديد ثقة الشعب الروسي في قيادته، وشكره على رغبتهم الصادقة في مساعدة السودان اقتصاديا وبناء شراكة استراتيجية من أجل التنمية.