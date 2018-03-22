وقال لوزا إن المنظمات المشاركة في متابعة الانتخابات هي من جامعة الدول العربية والإتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والجمعية البرلمانية الأورومتوسطية، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا).

واعتبر السفير أن التواجد الأفريقي في الانتخابات "يعد نوعا من التضامن مع الشعب المصري".

وأمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي منافسة سهلة في الانتخابات، أمام رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.