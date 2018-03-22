أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أوقعت غارات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الخميس، عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الإيرانية خلال غارات على مواقعها في جبهة الساحل الغربي، وفق ما أورد مراسلنا.
وأشار المراسل إلى أن القصف تركز على وادي زبيد، وجنوبي مديريتي الجراحي والتحيتا بمحافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر.
واستهدف القصف الجوي معسكر الجبانة التابع للدفاع الساحلي.
وأكدت مصادر يمنية أن قصف مقاتلات التحالف أسفر عن تدمير آليات ومركبات عسكرية محملة بالسلاح والذخيرة ومواقع عسكرية مستحدثة.