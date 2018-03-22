أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أوقعت غارات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الخميس، عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الإيرانية خلال غارات على مواقعها في جبهة الساحل الغربي، وفق ما أورد مراسلنا.