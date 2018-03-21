وبناء عليه، تقضي عهد حكما بالسجن لـ8 أشهر تخصم منها فترة اعتقالها لغاية الآن وهي 3 أشهر.

ولم يجر إقرار الصفقة من قبل القاضي بعد، لكن مسألة إقرارها باتت شبه مؤكدة.

وفي السياق، أقرت القاضية العسكرية الإسرائيلية صفقة والدة عهد، ناريمان التميمي، وقضت بحبسها 8 أشهر و1800 دولار غرامة.

يذكر أن عهد التميمي اعتقلت بعد انتشار مقطع مصور لها وهي تصفع وتركل جنديين إسرائيليين أمام منزلها في الضفة الغربية.

واتهمت هي ووالدتها بالتحريض وجرائم أخرى في القضية التي اجتذبت اهتماما دوليا.