وذكر البيت الأبيض في بيان، الأربعاء: "فيما يتعلق باليمن بحث الرئيس وولي العهد الخطر الذي يمثله الحوثيون على المنطقة بمساعدة الحرس الثوري الإيراني".

وتابع: "بحث الزعيمان الخطوات الإضافية اللازمة للتعامل مع الوضع الإنساني، واتفقا على أنه من الضروري التوصل لحل سياسي للصراع في نهاية المطاف لتلبية حاجات الشعب اليمني".

وأوضح البيان أن الرئيس الأميركي وولي العهد السعودي ناقشا الجهود الرامية إلى إبرام صفقات تجارية توفر فرص عمل لنحو 120 ألف أميركي وتساهم في نجاح أجندة الإصلاحات الاقتصادية للمملكة.