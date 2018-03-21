وأطلق الحوثيون الرصاص الحي لتفريق المشاركات في التظاهرة، حسب المصادر.

وقالت المصادر إن القيادية في حزب المؤتمر الشعبي العام، فائقة السيد، قادت التظاهرة، مشيرة إلى أن وجهتها كانت منزل الرئيس الراحل لوضع إكليل زهور في ذكرى ميلاده، وللمطالبة أيضا بتسليم جثمانه، وإطلاق سراح المحتجزين من أفراد أسرته وأنصاره.

واعتدى المسلحون الحوثيون على فائقة، وأخريات من المشاركات. ولاحقا جرى نقل القيادية إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين اعتقلت الميليشيات عددا آخر من المشاركات، واقتادتهن إلى جهة مجهولة.

وكانت القيادية فائقة السيدة أبلغت، في وقت سابق، سفيرة الاتحاد الأوروبي التي تزور صنعاء بعزم أنصار صالح تنظيم التظاهرة.