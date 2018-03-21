وقال الجعفري أثناء لقائه نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلمز، في بغداد، الأربعاء: "لن نسمح بتواجد أي قوات على أراضينا لتقوم بعمليات عسكرية في أي دولة من دول الجوار".

وتابع الوزير العراقي: "نرفض رفضا قاطعا خرق القوات التركية للحدود العراقية، ونجدد تأكيدنا على ضرورة انسحاب القوات التركية من بعشيقة".

واعتبر أن "استراتيجية العلاقات العراقية قائمة على تعزيز المصالح المشتركة، ومواجهة المخاطر المشتركة، والحفاظ على السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

وأوضح الجعفري أن "العراق طوى صفحة المواجهة مع عصابات داعش الإرهابية، وحقق انتصارات كبيرة وحرر أراضيه، واليوم يعمل على إعادة بناء، وإعمار المدن".

وقال إن بغداد وأنقرة أمامهما فرص لتعزيز التعاون المشترك، وزيادة حجم الاستثمار والتبادل التجاري.

ومنذ أشهر تشن طائرات تركية غارات على مواقع الأكراد في العراق وسوريا، وتقول إن لديهم علاقات بحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.