وأكد الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة ستقطع علاقاتها بأي دولة تمول الإرهاب.

وفي مستهل محادثات بين ترامب وولي العهد السعودي في البيت الأبيض، أشار الرئيس الأميركي إلى أن العلاقات السعودية الأميركية في أحسن حالاتها.

بدوره شدد ولي العهد السعودي على حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع واشنطن، مؤكدا أن دعائم الصداقة بين البلدين قوية.

وعقد ولي العهد السعودي في البيت الأبيض، الثلاثاء، مباحثات مع الرئيس الأميركي الذي أكد على متانة العلاقات الأميركية السعودية، وجهود البلدين في مكافحة الإرهاب.

وتحمل زيارة ولي العهد السعودي طابعا خاصا، كونها تأتي في ظل تحديات إقليمية غير مسبوقة، ومع ارتفاع حدة التوتر مع إيران.

وتعكس الزيارة التقارب الأميركي السعودي في استراتيجية المملكة لدعم استقرار المنطقة والتصدي للإرهاب فضلا عن دعم الشرعية في اليمن.