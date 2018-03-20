وعقد ولي العهد السعودي في البيت الأبيض، الثلاثاء، مباحثات مع الرئيس الأميركي، الذي أكد على متانة العلاقات الأميركية السعودية، وجهود البلدين في مكافحة الإرهاب.

وقال ترامب خلال اللقاء الذي جمعه مع ولي العهد السعودي: أن "العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز سيزور واشنطن قريبا".

وعن إيران، أوضح الرئيس الأميركي: "سأنظر في الاتفاق النووي الإيراني بعد شهر وسأتخذ قراري حياله".

من جانبه، أكد ولي العهد السعودي حرص المملكة على العلاقات مع الولايات المتحدة، مضيفا: "نعمل على خطة لاستثمار 200 مليار دولار بين الرياض وواشنطن".

وفي السياق، من المقرر أن يلتقي ولي العهد السعودي كبار المسؤولين الماليين في نيويورك والأمين العام للأمم المتحدة ومسؤولين عن كبار شركات التكنولوجيا مثل غوغل وآبل، إضافة إلى شركة لوكهيد مارتن لتصنيع السلاح.

وتحمل زيارة ولي العهد السعودي طابعا خاصا، كونها تأتي في ظل تحديات إقليمية غير مسبوقة، ومع ارتفاع حدة التوتر مع إيران.