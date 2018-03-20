وأطلقت الميليشيات الإيرانية قذيفة على السيارة خلال نقل أحد الجرحى في إحدى ضواحي مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، ما أدى إلى تدمير سيارة الإسعاف بالكامل.

وسارعت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إلى تقديم المساعدة للفريق الطبي، ونقلته إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وهذه ليست المرة الأولى، التي تستهدف فيها الميليشيات الإيرانية الطواقم الطبية، فسبق أن لاحقت أفرادها وحاولت منعها من العمل، كما استولت على كميات من معداتها، وفقا لمنظمات إنسانية وحقوقية.