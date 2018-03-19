وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه "بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز"، غادر الأمير محمد بن سلمان في زيارة رسمية للولايات المتحدة، يلتقي خلالها بترامب، وعدد من المسؤولين".

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن زيارة ولي العهد إلى أميركا تستمر أسبوعين، يزور خلالها 7 مدن أميركية.

وأشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان سيجري لقاءات سياسية واقتصادية وتنموية مع الجانب الأميركي.

وقالت واس إنه سيتم خلال الزيارة "بحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك". وتعد هذه الزيارة الأولى لأميركا للأمير محمد بن سلمان، منذ أن أصبح وليا للعهد.

وتأتي هذه الزيارة بعد جولة أجراها ولي العهد السعودي في الرابع من مارس الجاري، استهلها بمصر، حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وفي المحطة الثانية من الجولة، حل الأمير محمد بن سلمان، في لندن، حيث التقى الملكة إليزابيث ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي كما أجرى مباحثات مع وزير الدفاع غافين وليامستون.