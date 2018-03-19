وقال التحالف إن قوات الحزام الأمني انتشرت "في محافظة الضالع استكمالا لتحقيق الأمن والآمان في المحافظات المحررة والمساهمة إلى جانب قوات الشرطة لنشر الاستقرار وضبط الخارجين على القانون والتخفيف من العمليات الإرهابية".

وباشرت القوات مهامها في محافظة الضالع بعد تلقيها دورات عسكرية وأمنية وثقافية بإشراف قيادة التحالف العربي في عدن.

وشمل التدريب أساليب التفتيش والمراقبة والاتصالات والتعامل مع المجتمع نحو تحقيق حماية أمنية مجتمعية تساعد المجتمع اليمني وتقوم على تسهيل تحركاته بأمن وآمان.

واستطاعت قوات الحزام الأمني منذ اطلاقها إعادة توازن لمعادلة الأمنية لصالح السلطة الشرعية وتقويض حركة الجماعات المتطرفة والمنفلتة.