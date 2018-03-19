وكان التفزيون السوري الرسمي قد نقل عن مراسله في وقت سابق إن قوات النظام السوري قد أمهلت المعارضة في حرستا ساعات لانسحاب، قبل أن تتواتر أنباء عن اتفاق الخروج بين الطرفين.

وكانت جماعة فيلق الرحمن والتي تمثل فصيل المعارضة الرئيسي في المنطقة الجنوبية من الغوطة الشرقية قد صرّحت لرويترز أنها تتفاوض مع وفد من الأمم المتحدة، لوقف إطلاق النار ودخول المساعدات وإجلاء الحالات الطبية العاجلة.

وأوضح وائل علوان، المتحدث باسم فيلق الرحمن، من مقره في إسطنبول في تسجيل صوتي "نقوم بترتيب مفاوضات جادة لضمان سلامة المدنيين وحمايتهم".

وأضاف "أهم النقاط التي يجري تأكيدها والتفاوض على إجراءاتها هي وقف إطلاق النار، وتأمين المساعدات للمدنيين، وإخراج الحالات المرضية والمصابين لتلقي العلاج خارج الغوطة بضمانات دولية".

وذكر أن موضوع "الخروج" من الغوطة غير مطروح على الطاولة.

وقبل ذلك أعلن الجيش السوري أنه سيطر على بلدة سقبا في الغوطة الشرقية وسط تقدمه المستمر وانسحاب المسلحين إلى بلدتي زملكا وحزة في عمق الغوطة الشرقية.

وذكرت دائرة الإعلام الحربي المركزي، أن الجيش السوري يتابع تقدمه نحو أطراف بلدة كفر بطنا من الجهتين الشرقية والشمالية، بعد سيطرته الكاملة على بلدة سقبا جنوب بلدة حمورية إثر مواجهات عنيفة مع المعارضة.

وأفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية بأن قوات النظام باتت تسيطر على 80 بالمئة من مساحة الغوطة الشرقية لدمشق.