وأكدت المصادر ان زعيم المتمردين طلب من كل قبيلة في صعدة تجنيد أكثر من 100 شخص لرفد جبهات الحوثيين التي تتكبد خسائر فادحة خاصة على جبهات الساحل الغربي ومحاور صعدة حيث تتقدم قوات الشرعية بثبات.

وأشارت المصادر إلى أن دعوة الحوثيين حتى اللحظة قوبلت بالرفض من قبل بعض القبائل خصوصا وأن الكثير من أبناءها قتلوا في معارك خاضوها إلى جانب ميليشيات الحوثي .