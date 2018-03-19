وقال ولي العهد السعودي خلال مقابلة مع شبكة سي بي إس الأميركية: "قلت إن خامنئي هو هتلر الجديد لأنه يريد التوسع وينفذ مشروعه الخاص في الشرق الأوسط كما هتلر في زمنه."

وأضاف أن إيران تحمي عناصر القاعدة وترفض تسليمهم للعدالة وتأوي الزعيم الجديد لتنظيم القاعدة وهو نجل أسامة بن لادن، مشيرا إلى أن أسامة بن لادن سعى لإحداث شرخ بين السعودية والولايات المتحدة.

وقال ولي العهد السعودي: "الحوثيون يسببون المجاعة في اليمن حيث إنهم يمنعون وصول المساعدات الإنسانية لمحتاجيها."

وأكد الأمير محمد بن سلمان أن السعودية سوف تقدم للعالم ما تبذله من مساع حثيثة لمواجهة التطرف مضيفا أنه "بعد عام 1979 كنا ضحايا لبعض الممارسات الدينية ومؤكدا "سوف نقتلع ما تبقى من جماعة الإخوان من مدارسنا قريبا."

وأضاف خلال المقابلة: نهتم أولا بمعاقبة الفاسدين وليس هدفنا جمع الأموال.. جمعنا أكثر من 100 مليار دولار من العملية الهامة للتصدي للفساد."

وأكد الأمير السعودي: "نمتلك جيلا شابا ونوفر له فرصا صحية وتعليمية."