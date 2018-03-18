وقال المصدر إن التحالف "سيعرض غدا أدلة على تورط إيران في تهريب الصواريخ إلى الميليشيات الحوثية" التي تستهدف بهذه الصواريخ مدنا سعودية.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا عن "إدانتها" لإيران بسبب انتهاكها حظر السلاح المفروض من الأمم المتحدة على اليمن، وذلك في بيان مشترك أصدرته الدول الأربع.

واستخدمت روسيا استخدمت حق النقض في مجلس الأمن لمنع صدور قرار تقدمت به بريطانيا ودعمته الولايات المتحدة وفرنسا يجدد الحظر على إرسال أسلحة إلى اليمن ويتضمن في الوقت نفسه إدانة لإيران بسبب تسليحها المتمردين الحوثيين.

وسبق لوزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن حذر في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، في يناير الماضي، من خطورة مواصلة النظام الإيراني لتهريب الصواريخ للميلشيات الحوثية في اليمن، والتي تستخدم في الاعتداء على مناطق مختلفة من السعودية.

وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، قد كشفت في نوفمبر الماضي، أن نوعية الصواريخ التي يتسلح بها الحوثيين تؤكد ضلوع إيران في الهجمات التي يستهدفون بها السعودية.