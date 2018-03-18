وذكرت مصادر يمنية أن الغارات طالت مواقع مستحدثة للحوثيين في الحسينية، ونتج عنها مقتل 38 حوثيا وجرح أكثر من 40 آخرين، فيما لقي 22 مسلحا مصرعهم نتيجة غارات استهدفت تجمعا لهم في التحيتا.

وتتكبد الميليشيات الحوثية يوميا عشرات القتلى والجرحى من مقاتليها نتيجة الضربات الجوية للتحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية.