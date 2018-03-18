أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قتل العشرات من ميليشيات الحوثي الإيرانية في غارات جديدة لطائرات التحالف العربي استهدفت تجمعات لهم في مديريتي الحسينية والتحيتا في محافظة الحديدة، بالإضافة إلى تدمير آليات عسكرية.
وذكرت مصادر يمنية أن الغارات طالت مواقع مستحدثة للحوثيين في الحسينية، ونتج عنها مقتل 38 حوثيا وجرح أكثر من 40 آخرين، فيما لقي 22 مسلحا مصرعهم نتيجة غارات استهدفت تجمعا لهم في التحيتا.
وتتكبد الميليشيات الحوثية يوميا عشرات القتلى والجرحى من مقاتليها نتيجة الضربات الجوية للتحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية.