ونقلت البيان مجموعة على تطبيق واتساب تديرها قوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد.

والتمثال لكاوا الحداد وهو شخصية محورية في أسطورة كردية عن احتفالات عيد النوروز أو السنة الكردية الجديد.

وقال البيان إن هذا أول انتهاك سافر لثقافة الشعب الكردي وتاريخه منذ الاستيلاء على عفرين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، الأحد، تمكن قوات بلاده من السيطرة على وسط عفرين ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا.

وتحقق القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها تقدماً سريعاً في مدينة عفرين، بعد ساعات فقط من دخولها، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقتل أكثر من 1500 مقاتل كردي منذ بدء الهجوم التركي على منطقة عفرين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد: "غالبية المقاتلين الأكراد قتلوا في غارات وقصف مدفعي للقوات التركية" التي بدأت في 20 يناير حملتها العسكرية ضد منطقة عفرين الحدودية.

ووثق المرصد في المقابل مقتل أكثر من 400 مقاتل من الفصائل السورية الموالية لأنقرة. كما أعلن الجيش التركي حتى الآن عن مقتل 46 من جنوده.