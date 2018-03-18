وقال مصدر عسكري لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "إن قوات الجيش شنت هجوما عنيفا وواسعا ضد المليشيا الانقلابية في مديرية ناطع بالبيضاء وتمكنت من تحرير ثلاثة مواقع استراتيجية كانت تتمركز فيها المليشيا، فيما لا تزال المواجهات مستمرة".

وأضاف "أن الجيش مسنودا بالمقاومة تمكنوا من تحرير موقع باعرف الذي يقع في ميمنة الجبهة، وموقع ظهر البير بقلب الجبهة وموقع مفرق اعشار بالميسرة وما زال التقدم مستمر باتجاه مديرية الملاجم لتحرير ما تبقى من المواقع بمديرية ناطع".

وأشار المصدر إلى أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الانقلابية وأسر 11 اخرين، فيما قتل سته من الجيش الوطني والمقاومة وأصيب سبعة آخرون بجروح.