وصرح الكولونيل جنرال، سيرغي رودسكوي، في إيجاز صحفي، يوم السبت، بأن روسيا ينتابها القلق بشأن إشارات تدل على احتمال استعداد قوات أميركية لشن هجمات صاروخية على سوريا.

وأورد "معلوم لدينا بشكل موثوق أن موجهين أميركيين بالمنطقة المحيطة بمدينة التنف يعدون عدة مجموعات من المقاتلين لشن استفزازات باستخدام أسلحة كيماوية" ، وذلك وفق ما نقلت عنه وكالات أنباء روسية.

وأشار إلى أن مواد سامة وصلت إلى جنوب سوريا تحت غطاء قوافل إنسانية، و"نلاحظ علامات على إعداد هجمات محتملة" من جهة البحر.