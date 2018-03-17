وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، بأن الغارات الجوية أدت إلى مقتل وجرح عدد من المدربين والقادة العسكريين والعشرات من عناصر الميليشيات في المعسكر الموجود في محافظة الحديدة.

ودمرت المقاتلات أيضا مخازن أسلحة وذخائر وآليات ومركبات عسكرية في مديرية الحسينية بالمحافظة ذاتها، إضافة إلى 4 دبابات تابعة للميليشيات في مناطق متفرقة بجبهة الساحل الغربي.

وأربكت هذه الضربات النوعية للتحالف صفوف الحوثيين وسط هزائم متلاحقة وفرار جماعي لعناصرهم.

وتواصل مقاتلات التحالف العربي شن الغارات الجوية على مناطق تجمعات ميليشيات الحوثي الإيرانية وتدمير التعزيزات العسكرية والآليات التابعة لها في جبهة الساحل الغربي، وساعد ذلك قوات الشرعية اليمينة في استعادة مناطق واسعة في الحديدة.