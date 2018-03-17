وأكدت مصادر أمنية أن المغدور به لاعب كرة القدم رفض الامتثال لتوجهات الحوثيين بالذهاب معهم إلى الجبهات ضمن عملية تجنيد قسري تمارسها الميليشيات داخل الأحياء السكنية.



وقال بيان نعي للرياضيين في الحديدة، أن مقتل اللاعب البزاز مثل صدمة لكل الرياضيين في كرة القدم بمحافظة الحديدة كون البزار من أبرز اللاعبيين فى نادي الهلال الساحلى.



