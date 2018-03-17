وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "استهدفت غارة تركية بشكل مباشر المشفى الوحيد في مدينة عفرين، مما أوقع 9 قتلى على الأقل."

ولم يوضح المرصد ما إذا كان القتلى من المدنيين وإذا كان أفراد من الطاقم الطبي في عدادهم.

من جهته، قال روجهات روج وهو مسؤول إعلامي في وحدات حماية الشعب في عفرين، أن الضربات الجوية والبرية مستمرة على المدينة السورية.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، وثق المرصد مقتل 18 مدنيا، بينهم 5 أطفال، وإصابة أكثر من 45 آخرين جراء القصف التركي على عفرين، وقال إن جثث بعض القتلى ما تزال تحت أنقاض الدمار.

يشار إلى أن تركيا أطلقت في يناير عملية عسكرية في عفرين لإبعاد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تسيطر على المنطقة الشمالية القريبة من الحدود مع تركيا.

وتنظر تركيا للوحدات على أنها إرهابية وتشكل امتدادا لحزب العمال الكردستاني.