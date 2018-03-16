وأوضح المتحدث باسم الهيئة، المستشار محمود الشريف في مؤتمر صحفي أن العملية الانتخابية "سارت سيرا حسنا".

لكنه أضاف أن الهيئة ليس بإمكانها الحديث عن أرقام محددة في هذا الوقت المبكر من التصويت الذي سيستمر ثلاثة أيام في الدول العربية والأجنبية، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

ويتنافس في هذه الانتخابات، الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يسعى للفوز بفترة رئاسية ثانية، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

وستجرى الانتخابات في داخل مصر بين يومي 26 و28 مارس الجاري.

وبحسب وسائل الإعلام الرسمية تجرى الانتخابات في 139 لجنة تصويت في 124 دولة.

أعداد غفيرة

ورصدت كاميرا "سكاي نيوز عربية" إقبالا كبيرا للمصريين على التصويت في مقر سفارة بلادهم في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأفاد مراسلنا بأن أعدادا غفيرة من المصريين قدموا من مختلف الإمارات للإدلاء بأصواتهم في السفارة، مشيرا إلى أن عددا منهم وصل في ساعات الصباح الباكر، لافتا إلى توقعات بأن يرتفع العدد مع ساعات المساء.

وفي الكويت، اصطف مئات الناخبين في طوابير امتدت عشرات الأمتار أمام السفارة المصرية مع بدء لجنة الاقتراع داخل السفارة.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن ناخبين توافدوا على مقري السفارة في الرياض والقنصلية في جدة للإدلاء بأصواتهم.

وكان السيسي قد دعا المصريين الخميس إلى الإقبال بأعداد كبيرة على التصويت.

وفي الخرطوم تجمع عشرات الناخبين أمام مقر السفارة المصرية وحمل بعضهم علم مصر.

وأدلى مصريون في المغرب بأصواتهم في مقر السفارة بالرباط. وقال السفير أشرف إبراهيم لوكالة "رويترز": "رغم أن الأمطار كانت شديدة في الصباح كانت نسبة التصويت جيدة".

وكانت السفارة المصرية في نيوزيلندا أول بعثة دبلوماسية تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في الساعة التاسعة صباح الجمعة بالتوقيت المحلي (ليل الخميس بتوقيت القاهرة).

وبدأ المصريون في واشنطن ونيويورك الإدلاء بأصواتهم في التاسعة صباح الجمعة بالتوقيت المحلي (مساء الجمعة بتوقيت القاهرة).