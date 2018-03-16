وأضاف أردوغان في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم، في إقليم أرضروم بشمال شرقي البلاد أن أنقرة لا تزال منفتحة على كل عروض التعاون فيما يتعلق بمدينة منبج السورية، وفق "رويترز".

وأشار إلى أنه غير متأكد من النهج الذي سيسلكه وزير الخارجية الأميركي الجديد مايك بومبيو في هذا الشأن.

وتوترت العلاقات بين أنقرة وواشنطن بسبب ملفات عدة، أبرزها تسليح واشنطن للمسلحين الأكراد الذين تعتبرهم الأخيرة أهم قوة على الأرض في محاربة داعش، وذكر الجانبان أن العلاقات وصلت إلى "مرحلة حرجة".

وأطلقت تركيا في يناير الماضي عملية "غصن الزيتون" بالتعاون مع قوات سورية معارضة موالية لها لطرد وحدات حماية الشعب الكردي التي تسيطر على منطقة عفرين السورية المتاخمة للحدود التركية، رغم الاعتراضات الدولية.

محرقة عفرين

وتقول أنقرة إنها اقتربت كثيرا من إطباق الحصار على مدينة عفرين، مشيرة إلى أن الهدف التالي سيكون مدينة منبج التي سيطر عليها الأكراد وتتمركز فيها قوات أميركية.

وتبدي منظمات إنسانية مخاوفها من وقوع كارثة إنسانية مع تزايد احتمالات محاصرة عفرين التي تأوي 350 ألف نسمة بشكل أقوى، وخصوصاً مع تقدم القوات المشاركة في الهجوم التركي.

وتخشى أنقرة من تنامي نفوذ الأكراد على حدودها الجنوبية، وأن يمتد ذلك إلى الانفصاليين الأكراد في جنوب شرقي تركيا الذين تعتبرهما امتدادا لوحدات حماية الشعب الكردي.

وتشكل وحدات حماية الشعب الكردي العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، الحليف الرئيسي لواشنطن في الحرب على داعش في سوريا، وشاركت عمليا في طرد التنظيم الإرهابي من معقله الرئيسي، الرقة، خلال 2017.