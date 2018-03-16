وقال المرصد أن مئات العائلات فرت من عفرين باتجاه قرى قريبة خاضعة لسيطرة قوات موالية للحكومة، أثناء الليل، مع قصف القوات التركية للمدينة.

وأوضح أن العائلات غادرت المدينة في حافلات وسيارات صوب قريتي نبل والزهراء المواليتين لحكومة النظام السوري.

وكان المرصد ذكر، الاثنين الماضي، إن قوات الحرس الجمهوري تمركزت جنوب عفرين، لتشكيل حزام أمني بمحيط بلدتي نبل والزهراء.

يشار إلى أن تركيا أطلقت في يناير عملية عسكرية في عفرين لإبعاد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تسيطر على المنطقة الشمالية القريبة من الحدود مع تركيا.

وتنظر تركيا للوحدات كامتداد لحزب العمال الكردستاني.