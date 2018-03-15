ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن مصادر يمنية قولها إن الغارات أسفرت عن تدمير تعزيزات عسكرية ومخزن أسلحة وذخيرة تابع لميليشيات الحوثي الإيرانية في مديرية باجل.

وأضافت أن مقاتلات التحالف العربي دمرت آليات عسكرية أثناء توجهها من مديرية زبيد إلى مديرية الجراحي، كانت تسعى الميليشيات للزج بها إلى الجبهات، غير أن القصف دمرها بالكامل في ضربات نوعية أربكت صفوف الميليشيات وسط فرار جماعي لعناصرها.

وأسفرت غارات مقاتلات التحالف أيضا عن مصرع وإصابة العشرات من ميليشيات الحوثي الإيرانية وتدمير عشرات الآليات العسكرية تكبدت على إثرها تلك الميليشيات خسائر فادحة في العتاد و الأرواح.

وتواصل مقاتلات التحالف شن غاراتها الجوية على تجمعات ميليشيات الحوثي الإيرانية وتدمير التعزيزات العسكرية والآليات التابعة لها في مناطق الساحل الغربي.