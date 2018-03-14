وتعرضت الجسور الخمسة في مدينة الموصل لدمار شبه كامل نتيجة المعارك التي شهدتها المدينة.

وقال العبادي، خلال احتفالية أقيمت لدى افتتاح الجسر القديم بعد إعادة إعماره بالكامل، إن "هناك ورشة اقتصادية حاليا في محافظة نينوى، والإعمار قائم على قدم وساق فيها بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي".

ويعد الجسر القديم الذي بني أوائل عام 1932 وافتتح في عهد الملك غازي بن فيصل الأول سنة 1934، أقدم جسور المدينة ويبلغ طوله 305 أمتار.

وشارك العبادي بعد ذلك في مؤتمر عقد في ناحية برطلة، ذات الغالبية المسيحية، بهدف إشاعة التعايش السلمي في محافظة نينوى وكبرى مدنها الموصل. وقال أمام هذا المؤتمر "سننتقل اليوم، إلى الجولة الثانية في العراق وهي البناء".

ودفع اضطهاد المتطرفين للأقليات في محافظة نينوى، خصوصا الأيزيديين والمسيحيين وبينهم الكلدان والسريان، إلى نزوح جماعي من مناطق سهل نينوى.

وتزامنت الزيارة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 12 مايو. ويعد ائتلاف "النصر" الذي يتزعمه العبادي أحد أبرز التحالفات السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وتسعى السلطات العراقية إلى إعادة الحياة إلى الموصل التي كان يسكنها قرابة مليوني نسمة، والتي عانت من تسعة أشهر من المعارك الضارية.