وقال نائب قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري، إن مشاركة إيران في الدورات الثلاث للمعرض، جاءت في إطار الدعم الإيراني للدوحة.

وبينما تتنامى التحذيرات الأميركية والأوروبية من التدخل الإيراني في شؤون دول عربية عدة، أكد تنكسيري على "التعاون الثنائي بين إيران وقطر في مجال الدفاع الساحلي وخفر السواحل والمشاركة في المناورات العسكرية".

وقال تنكسيري في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" على هامش المعرض، "إن الظروف مهيأة لتنمية التعاون مع قطر"، وأضاف: "نسعى إلى مزيد من تعزيز العلاقات مع هذا البلد".

وأكد تنكسيري على سعي طهران لاستعراض ما سمّاها "الإنجازات الإيرانية في مجال إنتاج الأجهزة والمعدات البحرية"، في المعارض القادمة التي تقيمها قطر.

وأعرب نائب قائد القوة البحرية للحرس الثوري عن "دعم إيران لقطر حكومة وشعبا"، على حد تعبيره.