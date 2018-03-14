وقال برزاني إن قرار رفع الحظر عن مطارات الإقليم، خطوة ناجعة على طريق حل المشكلات.

وأوضح أنه من الضروري أن يتذكر الجميع أن المشكلات والقضايا العالقة بين إقليم كردستان والدولة العراقية تتعلق بالحقوق السياسية والقومية والتاريخية والدستورية والانسانية والاقتصادية لشعب كردستان، ولا يمكن اختزالها في المسائل المتعلقة بالمطارات والموازنة.

وأضاف بارزاني أن "المشاكل بين بغداد وأربيل تاريخية وسياسية وقومية وإنسانية واقتصادية ودستورية".

وكانت الحكومة العراقية أعلنت في وقت سابق إعادة تشغيل مطاري أربيل والسليمانية اعتبارا من الخميس تحت إشراف الحكومة الاتحادية. وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إنه تم الانتهاء من جميع الترتبيات الخاص بالتشغيل.

يذكر أن السلطات العراقية في بغداد قد فرضت حظرا على الرحلات الدولية من مطار أربيل في إقليم كردستان منذ االتاسع والعشرين من سبتمبر الماضي ردا على استفتاء الاستقلال الذي اُجري بالاإقليم كردستان.