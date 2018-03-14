ويشارك في الندوة خبراء في القانون وباحثون في قضايا مكافحة الإرهاب من دول عدة، إذ ستتم مناقشة الدور القطري في دعم المتطرفين وتمويل الجماعات المتشددة.

وبحسب الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، المنظمة للندوة، سيتم استعراض نتائج تحقيقات حديثة تكشف تمويل قطر لمنظمات مصنفة على قوائم الإرهاب.

كما ستتناول الندوة عرضا لقائمة المعاهدات والمواثيق الدولية التي انتهكتها قطر بدعمها للإرهاب. وترد الندوة على مغالطات قطر ومؤيديها في الغرب بشأن موقفها من المنظمات الإرهابية.