وقالت مصادر ميدانية لـ"سكاي نيوز عربية"، الثلاثاء، إن غارات مقاتلات التحالف العربي "دمرت تعزيزات قتالية وبشرية تابعة لمليشيات الحوثي شمالي محافظة البيضاء".

وأضافت المصادر العسكرية أن مقاتلات التحالف استهدفت بغارة جوية "مركبة عسكرية تحمل ذخائر للمليشيات في شعب البان التابع لمديرية الملاجم، وتم تدميرها بالكامل".

كما استهدف الطيران بغارات أخرى "ثلاث مركبات تابعة للمتمردين في أشعاب فضحة، كانت تقل مقاتلين وأسلحة، مما أسفر عن "تدميرها ومقتل من كانوا على متنها".