أبو ظبي - سكاي نيوز عربية خصصت النيابة العامة المصرية أرقام هواتف محمولة لتلقي بلاغات المواطنين بشأن نشر أي أخبار كاذبة أو شائعات تمس أمن البلاد في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك عبر تطبيق واتساب وخدمة الرسائل النصية القصيرة.
وبحسب "رويترز"، فقد أوضحت النيابة في بيانها والذي صدر في وقت متأخر الليلة الماضية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ قرار النائب العام بشأن ضبط ما ينشر ويبث في وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار مُتعمد كذبها وشائعات الغرض منها المساس بأمن البلاد وترويع المواطنين وإلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للبلاد.
هذا وكان النائب العام نبيل صادق أمر في 28 فبراير الماضي المحامين العامين ورؤساء النيابة بمتابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي واتخاذ إجراءات جنائية ضدها إذا بثت "أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة".