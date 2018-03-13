وبحسب "رويترز"، فقد أوضحت النيابة في بيانها والذي صدر في وقت متأخر الليلة الماضية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ قرار النائب العام بشأن ضبط ما ينشر ويبث في وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار مُتعمد كذبها وشائعات الغرض منها المساس بأمن البلاد وترويع المواطنين وإلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للبلاد.



هذا وكان النائب العام نبيل صادق أمر في 28 فبراير الماضي المحامين العامين ورؤساء النيابة بمتابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي واتخاذ إجراءات جنائية ضدها إذا بثت "أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة".