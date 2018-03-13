وتناولت المباحثات سبل تطوير العلاقات الثنائية والدفع بها إلى الأمام، كما تطرقت إلى تطورات القضايا الإقليمية، مثل القضية الفلسطينية والأزمة في سوريا.

وتم التأكيد خلال المباحثات على حق دولة الامارات في الجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، ورفض التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية.

وركزت المباحثات على تعزيز التعاون الثنائي بين عمان وأبوظبي في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية منها.