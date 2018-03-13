وتمكنت قوات الشرعية اليمنية قبل يومين من السيطرة على مناطق قريبة من مدينة صعدة، التي تعد معقلا للمتمردين الحوثيين في اليمن، وفق ما ذكرت مصادر "سكاي نيوز عربية".

واستعادت القوات اليمنية مواقع وقرى مطلة على مركز مديرية رازح المتاخمة لصعدة، في إطار عملية عسكرية واسعة أطلقتها قبل أيام لتحرير المديرية.

في غضون ذلك، قصفت طائرات التحالف العربي مواقع للمتمردين في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، كما استهدفت معاقل للحوثيين في قرية كهبوب في مديرية المضاربة بمحافظة لحج.

ولا تزال المعارك مستمرة بين قوات دعم الشرعية اليمنية وميليشيات الحوثي الإيرانية في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وكانت القوات الشرعية قد استعادت السيطرة على "شعب باحواص" و"ظهر البياض" في مديرية الملاجم، بعد مواجهات مع الحوثيين، أسفرت عن مقتل 9 من المسلحين.