وبدأ شكري جولة أفريقية قصيرة، تشمل جنوب السودان وكينيا، تستهدف تعزيز التعاون الثنائي مع البلدين والتشاور بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر ان يتوجه وزير الخارجية المصري بعد انتهاء زيارته لجوبا إلى نيروبي، حيث يلتقي الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، ناقلا إليه رسالة شفهية من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتشمل رسالة السيسي لكينياتا سبل تعزيز التعاون والارتقاء بعلاقات البلدين.