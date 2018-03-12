وأضاف المرصد الذي يحصي أعداد القتلى من خلال شبكة مصادر داخل سوريا أن نحو 85 في المئة من الضحايا قتلتهم قوات الحكومة وحلفاؤها.

وفشلت مباحثات دولية عدة في وضع حد للنزاع بالبلاد، وتمكن النظام السوري خلال العامين الأخيرين من استعادة مناطق واسعة من المعارضة.

واضطر الملايين إلى مغادرة البلاد، بحثا عن اللجوء في الخارج، كما نزح آخرون داخل سوريا، فيما يعاني سكان مناطق أخرى حصارا خانقا، وسط وضع إنساني كارثي.