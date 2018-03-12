وأوضح المرصد أن قوات الحرس الجمهوري تمركزت جنوب عفرين، لتشكيل حزام أمني بمحيط بلدتي نبل والزهراء، الخاضعتين لسيطرة النظام السوري.

وأشار المرصد إلى أن الجيش التركي، والفصائل السوري الموالية له، وسعا سيطرتهما في عفرين لتصل إلى نحو 60 في المئة من مساحة المنطقة.

وكان المرصد قال، السبت، إن القوات التركية وصلت إلى مشارف عفرين، مضيفا أن تركيا وجماعات المعارضة السورية المتحالفة معها تتقدم باتجاه المدينة من جهة الشرق تحت غطاء من قصف مكثف.

يذكر أن تركيا أطلقت في يناير عملية عسكرية في عفرين لإبعاد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية عن حدودها الجنوبية. وتنظر تركيا للوحدات كامتداد لحزب العمال الكردستاني.

وتدعم الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب في الحرب ضد تنظيم داعش في سوريا، مما أضر بالعلاقات بين واشنطن وأنقرة، وكلتاهما عضو بحلف شمال الأطلسي.