وطال القصف الجوي مواقع وتجمعات الميليشيات في وادي زبيد والجراحي، بالإضافة إلى تدمير موقع عسكرية للحوثيين داخل مطار الحديدة.

ونقلت الميليشيات الحوثية بعض جثث قتلاها إلى مستشفى العلفي العسكري بالحديدة، والبعض الأخر إلى محافظة إب.

وتصاعدت، في نهاية فبراير الماضي، حدة الضربات الجوية التي تشنها طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية ضد معاقل الميليشيات الإيرانية في الحديدة.

وتخوض قوات الشرعية منذ أسابيع، بإسناد من التحالف العربي، معارك على جبهة الساحل الغربي (محافظة الحديدة)، حيث حققت انتصارات عدة، وكبدت الميليشيات الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.