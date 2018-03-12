نجحت العملية في تحقيق أهدافها المتمثلة في السيطرة الأمنية على مديرية المحفد ووادي حمارا، وطرد مسلحي تنظيم القاعدة.

واعتبر الكاتب والباحث السياسي، عبدالملك اليوسفي، لـ"سكاي نيوز عربية" أن كفاءة قوات الحزام الأمني ساهمت بشكل كبير في نجاح عملية السيل الجارف وتحقيق أهدافها في وقت قياسي.

وأضاف أن العملية ساهمت بشكل كبير في تدمير آخر معاقل تنظيم القاعدة في أبين ليتحول من كيان كان له أماكن لمعسكرات التدريب إلى كيان هلامي وخلايا مشتتة.

وأشار اليوسفي إلى أن عملية السيل الجارف شهدت مرافقة الهلال الأحمر الإماراتي للقوات العسكرية لتقديم يد العون لسكان أبين، بعدما قامت القوات العسكرية بتطهير المناطق من التنظيم الإرهابي.

وشرعت قوات الحزام الأمني بعد التحرير في استحداث نقاط تفتيش ومواقع أمنية لحفظ أمن واستقرار المديرية، كما صادرت القوات الكثير من الأسلحة والعبوات الناسفة والذخائر من مخازن تنظيم القاعدة، وتمكنت من تصفية قيادي بارز في القاعدة وأسرت عناصر من التنظيم المتطرف.

وتعد العملية واحدة من سلسلة العمليات، التي نفذت في اليمن بإشراف قوات التحالف العربي ضد مواقع للقاعدة في محافظات يمنية عدة.