وأضاف المراسل أن الغارات استهدفت مواقع للميليشيات في الجبال التي تفصل بين مديريتي ناطع والملاجم في المحافظة.

ويأتي هذا التطور في وقت تستمر المعارك بين القوات الشرعية والمتمردين في الملاجم التي كانت القوات الحكومية سيطرت على عدد من المرتفعات والمواقع فيها يوم الأحد.

وكانت القوات الشرعية قد استعادت السيطرة على مديرية ناطع الواقعة شرقي البيضاء بإسناد من التحالف العربي، في الرابع من مارس الجاري.