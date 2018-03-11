وأكد بيان الجيش رقم 15 لعمليات "سيناء 2018" أن القتلى كان بحوزتهم أسلحة نارية وأجهزة اتصال لاسلكية.

وأوضح البيان أن القوات المسلحة دمرت عددا من الخنادق والمخازن، عثر بداخلها على بنادق آلية ورشاشات خفيفة وملابس عسكرية ومواد إعاشة، مضيفا أن ضابط صف ومجند قتلا أثناء العملية، بينما أصيب ضابط وضابط صف و4 مجندين آخرين.

وأوضح البيان أنه تم اكتشاف مخزن تحت الأرض بقطاع العمليات برفح عثر بداخله علي عدد 34 صاروخ "غراد" و"كورنيت" و"أهرام"، وعدد 4 دانة آر بي جي، وكميات كبيرة من مادتي سي فور والتي إن تي شديدة الانفجار.

وفي الشيخ زويد، قامت قوات الجيش المصري بتدمير مخزن ومعمل لتصنيع العبوات الناسفة، عثر بداخلهما علي عدد 70 عبوة مضادة للأفراد، وعدد 60 قنبلة يدوية وعدد 200 مفجر، وكميات من الأدوات والمواد الكيماوية شديدة الانفجار وأجهزة اتصال لاسلكية.

كما تم تدمير فتحة نفق داخل أحد المنازل بالمنطقة الحدودية وتفجير وإبطال مفعول عدد 83 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات علي محاور التحرك.

وخلال عمليات المداهمة، وفقا للبيان رقم 15، جرى تدمير 285 وكرا ومخزنا وخندقا بمناطق العمليات بشمال ووسط سيناء، عثر بداخلها على عدد من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة، وتم ضبط وتدمير والتحفظ علي 6 سيارات، وتدمير 32 دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

من جانب آخر، ذكر البيان أن قوات حرس الحدود بالتعاون مع القوات الجوية قامت برصد وتدمير عدد 5 سيارات دفع رباعي خلال محاولتها التسلل داخل الأراضي المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الغرب.

وأطلقت القوات المسلحة المصرية عملية عسكرية شاملة ضد الإرهاب "سيناء 2018"، لتمثل رابع عملية عسكرية تقوم بها للقضاء على الإرهاب في سيناء خلال 7 سنوات.