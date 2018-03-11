وقال مدير مركز الدفاع المدني في ريف دمشق لسكاي نيوز عربية، إن طائرة حربية، يعتقد أنها روسية، قصفت مدينة حرستا، ما أدى إلى مقتل 11 مدنياً، بينهم طفل، وإصابة عدد آخر بجراح. وأضاف أن 20 مدنياً قتلوا بقصف بالنابالم على مدينة دوما، بينما قتل خمسة مدنيين وأصيب آخرون، في مدينة عربين.



وقتل أكثر من ألف مدني خلال 3 أسابيع من حملة القصف العنيف، التي تشنها قوات النظام السوري على الغوطة الشرقية المحاصرة، معقل الفصائل المعارضة الأخير قرب دمشق، وفق حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.