وكان مدير المخابرات المصرية قد بدأ زيارة إلى السودان بدعوة من مدير المخابرات السوداني الفريق أول صلاح عبد الله قوش، حيث التقى غندور، حسب ما قال بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية السودانية، السبت.

وأكد غندور، وفق البيان، أهمية التنسيق المشترك لتسوية المشكلات على ضوء ما أقرته اللجنة الرباعية، بناءً على توجيهات الرئيس السوداني عمر البشير، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

من جانبه قال مدير المخابرات العامة في مصر، إن هناك إرادة قوية على السير في طريق تهيئة كل الظروف للعودة بعلاقات البلدين إلى مسارها الصحيح، طبقا لما أضاف بيان الخارجية السودانية.