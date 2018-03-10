وأفادت مصادر عسكرية يمنية "سكاي نيوز عربية" بسقوط عدد من القتلى والجرحى من ميليشيات الحوثي، خلال الهجوم في محافظة صعدة، المعقل الرئيس للمتمردين الحوثيين.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش تصدت لمحاولة التسلل إلى مواقع القوات الحكومية في جبل سبهطل وجبل القعم في مديرية باقم، بعد معارك خلفت قتلى وجرحى.

كما استهدفت مقاتلات التحالف العربي بعدد من الغارات الجوية مواقع لمليشيات الحوثي في وادي الثعبان وجبل الشعير في باقم، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، وتدمير عدد من الآليات العسكرية.

واستهدفت الغارات أيضا تجمعات للحوثيين في الشريط الحدودي، قباله مدينة جازان السعودية، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي للتحالف، على مواقع الحوثيين، في منطقة الغور بصعدة.

وفي الساحل الغربي لليمن، قتل العشرات من ميليشيات الحوثي، في غارات لمقاتلات التحالف العربي، تركزت في مديريات المنصورية وبيت الفقية وزبيد والتحيتا والجراح.

وأكدت مصادر عسكرية مقتل قيادي حوثي مع مرافقيه، في غارة جوية، في مديرية المنصورية.