أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قتل عشرات المسلحين من ميليشيات الحوثي الإيرانية في غارات جوية شنتها طائرات التحالف العربي على معاقل للمتمردين في الساحل الغربي لليمن، وفق ما ذكرت مصادر "سكاي نيوز عربية"، السبت.