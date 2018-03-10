كما صدت قوات الجيش الوطني في اللواء 22 هجوماً عنيفاً لمليشيات الحوثي الانقلابية في محيط القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات، مكبدا المليشيا خسائر فادحة.

واستهدفت مدفعية الجيش الوطني، دبابة تابعة للحوثيين، في تبة السلال، ما أدى إلى إعطابها.

كما تم تدمير رشاش 12.7 تابع للمليشيا الانقلابية جراء استهدافه بمدفعية الجيش الوطني في هوب العقاب، بجبهة الأشروح، غربي المحافظة.