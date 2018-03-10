وأعلن البلدان عزمها على تكثيف الجهود لمحاربة الإرهاب والتطرف من خلال تبادل المعلومات. كما تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم لتعميق أوجه التعاون وتعزيز قدرات السعودية الدفاعية.

وحول الشأن الإيراني، أكد البلدان على ضرورة التزام طهران بمبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون دول المنطقة، وإنهاء الدعم الإيراني لميليشيات الحوثي وانسحاب العناصر الإيرانية وحزب الله من اليمن.

كما أعرب البلدان عن دعمها للحكومة اللبنانية وضرورة تمكينها من بسط سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية ونزع سلاح ميليشيا حزب الله، والتصدّي لدورها المزعزع للاستقرار.