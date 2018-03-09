والنسخة النادرة مكتوبة بالخط الحجازي، وتحتوي على آيات من السور القرآنية.

وجرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية دور مختلف الأديان والثقافات في تعزيز التسامح ونبذ العنف والتطرف والإرهاب وتحقيق الأمن والسلام لشعوب المنطقة والعالم، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وحضر اللقاء الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ووزير الخارجية عادل الجبير، والسفير البريطاني لدى المملكة سايمون كوليز.