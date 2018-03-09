وقالت مصادر ميدانية يمنية إن قوات الشرعية سيطرت على جبل "الأدمغ" الاستراتيجي، المطل على خط الجوف-الغيل في جبهة نهم شرقي صنعاء.

ويقع جبل "الأدمغ" ضمن سلسلة "يام" الجبلية، التي تطل على خط الجوف.

وتزامنت سيطرة القوات اليمنية على جبل "الأدمغ"، مع هجوم آخر شنته القوات الشرعية على مواقع للمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران بمديرية صرواح في محافظة مأرب وسط البلاد.

وبحسب المصادر، فإن المعارك خلفت أكثر من 19 قتيلا من ميليشيات الحوثي الإيرانية، من بينهم قائد ميداني يدعى "أبو زيد الوجيه"، بالإضافة إلى على سقوط عشرات الجرحى.

في غضون ذلك، شنت طائرات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، غارات على مواقع وتجمعات للميليشيات الحوثية في مناطق عدة من مديرية نهم قرب صنعاء.